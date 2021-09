Een tijdje geleden kondigde ontwikkelaar Black Matter aan dat Hell Let Loose een beta zou krijgen op de console van Sony. Dit is inmiddels alweer bijna twee weken geleden en in de tussentijd is de gesloten beta van de game op de PS5 verschenen. Alle gelukkigen die deelnemen aan deze beta kunnen hier nu nog wat langer mee aan de slag.

Via Twitter deelde het team mee dat de gesloten beta nu tot 6 september actief zal blijven. Zo kunnen spelers dus nog een klein weekje langer met deze tactische shooter aan de slag. Verder wordt aangegeven dat er deze week ook een open beta voor de PS5 zal worden aangekondigd. Zodra we daar meer over weten, dan melden we dat natuurlijk hier.