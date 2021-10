De hel op aarde is losgebarsten, want Hell Let Loose gooit ons in de modderige schoenen van enkele dappere soldaten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Deze actievolle first person shooter belooft spectaculaire oorlogstaferelen waarbij teams van 50 soldaten de strijd met elkaar aangaan in realistische combat.

Nu de game uit is, krijgen we uiteraard ook een launch trailer om ons helemaal onder te dompelen in de sfeer van de game. We krijgen heel wat concrete gameplay te zien, waarbij natuurlijk heel wat slachtoffers vallen.

Hell Let Loose is nu uit voor de PS5, Xbox Series X|S en pc. Leden van PS Plus kunnen de game bovendien deze maand ‘gratis’ claimen.