Ubisoft laat weten dat het bedrijf tijdelijk de pc-versie van Far Cry weggeeft. Het gaat hier om de originele versie en niet om de Far Cry 3: Classic Edition die later is uitgebracht. Je kunt de game tot 11 september claimen. Daarvoor ga je naar deze pagina, log je in met je Ubisoft Connect account en klik je op Ubisoft Connect PC. Mocht je een foutmelding krijgen, controleer dan of het correcte land is geselecteerd.

De antagonisten uit Far Cry 3, Far Cry 4 en Far Cry 5 keren in een DLC-uitbreiding voor Far Cry 6 terug. Alle drie worden ook door de originele stemacteurs opnieuw ingesproken. Dat betekent dat Michael Mando, die we ook kennen als Nacho Vargo uit de serie Better Call Saul, weer op briljante wijze Vaas Montenegro mag gaan vertolken. Je kunt hem overigens ook bij Zero Latency VR in Far Cry VR: Dive Into Insanity in actie zien.