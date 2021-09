In 2019 verscheen Disco Elysium op pc en deze RPG was een regelrechte hit. Heel vreemd is het dan ook niet dat de game eerder dit jaar al digitaal verscheen op consoles. Wie echter liever een fysiek exemplaar heeft, hoeft niet langer meer te wachten. De fysieke versie van Disco Elysium is namelijk van een releasedatum voorzien.

Op 9 november kan jij de standaard versie aanschaffen voor €39,99. Deze editie brengt een uitvouwbare poster met zich mee en een digitaal artbook van maar liefst 190 pagina’s. Wie echt bereid is diep in de buidel te tasten, kan ook proberen de Collector’s Edition te kopen via deze website. Details van beide edities kan je hieronder bekijken.