Vandaag is het de 25ste verjaardag van Crash Bandicoot. De felicitaties gaan dan ook uit naar de buidelrat van Naughty Dog en na zoveel jaren is hij minstens zo populair als toen hij voor het eerst ten tonele verscheen. Misschien nog wel populairder als we de verkoopcijfers mogen geloven van de remake collectie.

Ook hebben we natuurlijk een gloednieuw deel mogen spelen binnen deze franchise. Hoewel er vaker dit jaar over het 25-jarige bestaan van Crash is gesproken, is het vandaag de precieze dag, want op 9 september 1996 maakte Crash Bandicoot zijn debuut op de eerste PlayStation console.

Ware het niet dat er ook precies vandaag een PlayStation Showcase zal plaatsvinden. Wel erg toevallig? Zo is er ook een Tweet de wereld in geholpen waarop Crash behoorlijk aan het feesten is. Misschien zien we hier vanavond meer van terug in de vorm van een nieuwe aankondiging of misschien zal Jim Ryan ‘Happy birthday’ zingen tijdens de showcase.