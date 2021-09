Goed nieuws voor alle voetbalfans onder ons, SEGA en Sports Interactive hebben namelijk aangekondigd dat Football Manager 2022 op 9 november zal verschijnen voor de pc en Xbox. Vorig jaar was het debuut van de serie op de Xbox en met een score van 7.8 op metacritic was dit dus een geslaagde eerste poging. Zowel de standaardversie van FM2022 als de Xbox-versie zijn vanaf de eerste dag ook beschikbaar via Xbox Game Pass.

De game komt tot slot ook naar de Nintendo Switch in een Football Manager 2022 Touch-editie, waarover binnenkort meer info bekend wordt gemaakt. Nieuws over de nieuwe functies krijgen we begin oktober, dus tot dan zal je je zoet moeten houden met de onderstaande trailer. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik beleefde alvast een kippenvelmomentje door het terugzien van de beelden van Lille OSC en Brøndby IF, die na 10 en 16 jaar opnieuw de titel veroverde in hun nationale competities.