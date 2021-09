Gran Turismo 7 staat op de planning voor ergens in 2022 en het is alweer even geleden dat we nieuwe beelden te zien hebben gekregen. Tijdens de PlayStation Showcase kreeg Polyphony Digital echter een moment om weer wat van de game te laten zien en dat deden ze vrij uitgebreid.

Hieronder veel cinematische beelden van de racer, waarbij er ook features van de game getoond worden én de eerste gameplay komt aan bod. Kortom, genoeg redenen om hieronder de trailer aan te zetten en even te genieten. Gran Turismo 7 komt zowel naar de PlayStation 4 als PlayStation 5.

De release staat vooralsnog gepland voor 4 maart 2022.