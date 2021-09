In augustus schreven we al over Bloodhunt, dat zich in het Vampire: The Masquerade universum afspeelt. Het gaat hier om een Battle Royale game en tijdens de PlayStation Showcase zijn daar nu nieuwe beelden van verschenen.

In deze trailer komt veel gameplay bovendrijven en we zien ook meer over de verschillende klassen waaruit je kan kiezen. Uiteraard kan Bloodhunt niet in beeld komen zonder het nodige bloedvergieten en het ziet er bijzonder actievol uit. Hieronder kan je de nieuwe beelden bekijken.

Bloodhunt zal dit jaar nog verschijnen voor de PS5.