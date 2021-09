De Nintendo Switch is sinds de release nauwelijks in prijs omlaag gegaan en gezien de handheld als een trein ging, was daar ook geen enkele reden toe. Maar in oktober staat het OLED model op ons te wachten en het ziet er naar uit dat er nu een redelijk forse prijsverlaging aan zit te komen.

Het account @Nintendalerts meldt op Twitter dat er een prijsverlaging van € 50,- aan zit te komen die vanaf aanstaande maandag in zou moeten gaan. Dit account lijkt vrij betrouwbaar, gezien deze eerder al het bestaan van de Ratchet & Clank PS5-bundel wist te melden, wat bleek te kloppen.

Nintendo heeft officieel geen aankondiging gedaan, dus het is even afwachten of die prijsverlaging er echt komt. Het kan ook zijn dat het een tijdelijke prijsverlaging is om de voorraad op te ruimen, gezien er ruimte gemaakt moet worden voor het OLED model. Hoe dan ook, sta je op het punt een Nintendo Switch te kopen, dan is het advies om even tot volgende week af te wachten.