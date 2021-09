Op 24 september komt Lost Judgment uit voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Xbox Series X|S. En zoals verwacht heeft uitgever SEGA een demo beschikbaar gesteld om de game al eens uit te proberen.

Deze demo is momenteel alleen beschikbaar in de Japanse tak van de PlayStation Store, maar gelukkig is er altijd een manier om dit te omzeilen. Als je een Japans account aanmaakt, kun je de demo alsnog downloaden en spelen. De demo bevat gewoon de Engelse taal, dus we hoeven hiervoor geen snelcursus Japans te volgen.

Heb je een leuk adres in Japan uitgezocht en een account aangemaakt? Dan kun je de demo via deze link downloaden. De demo neemt zo’n 15GB aan geheugen in beslag.