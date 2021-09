Alan Wake krijgt binnenkort dan eindelijk de remaster die hij verdiende, wat tegelijk ook de eerste keer is dat PlayStation eigenaren met deze horrorklassieker aan de slag kunnen gaan. Als je je al mentaal aan het voorbereiden bent op de release en je wilt al even wat geheugen op je console vrijmaken, dan hebben we goed nieuws voor je: de bestandsgrootte van de game op de PS5 is bekend en die is niet erg groot.

Via een tweet van PlayStation Game Size weten we nu immers dat de PS5-versie, zonder de day one patch, slechts 27.466 GB zal innemen. Geen verrassing waarschijnlijk, aangezien we hier te maken hebben met een remaster van een spel dat inmiddels al elf jaar oud is. Onlangs kregen we een hoop gameplay te zien en ook heel wat screenshots doken op.

Alan Wake Remastered verschijnt op 5 oktober voor de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.