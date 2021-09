Na verschillende geruchten en retailers die al een prijsverlaging voor de Nintendo Switch lieten doorschemeren, is het nu officieel. Nintendo heeft aan VGC laten weten dat de distributieprijs van de Nintendo Switch is bijgesteld en dat deels in voorbereiding op de release van het OLED model volgende maand.

Retailers in binnen en buitenland zijn hun prijzen aan het aanpassen en als je op het punt staat een Nintendo Switch te kopen, dan is het advies om nu even goed op te letten waar je het voordeligste uit bent. De gemiddelde nieuwe prijs is momenteel € 269,99, wat een prijsdaling van ongeveer € 60,- is.

De Nintendo Switch Lite heeft echter geen prijsverlaging gekregen en het OLED model zal voor de eerder aangekondigde prijs in de winkels verschijnen.

“Nintendo of Europe is changing the European trade price of the Nintendo Switch console to retailers. More than four and a half years after its first release, Nintendo Switch continues to have strong sales momentum in Europe. After carefully weighing up a variety of factors, including currency exchange rates in Europe and the upcoming launch of Nintendo Switch – OLED Model, we decided that now was the appropriate time to change the European trade price of Nintendo Switch.

The trade prices of Nintendo Switch Lite and the upcoming Nintendo Switch – OLED Model are not affected. The final price to consumers is determined by retailers. As a guide, we recommend that consumers check with local retailers to find out their prices.”