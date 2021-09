Hideo Kojima kennen we vooral van games als Metal Gear Solid en Death Stranding, twee games die zeker aan de verwachtingen voldeden. Toen men de ontwikkelaar vroeg naar de evolutie van toekomstige games, gaf Kojima daar een interessante reactie op.

In een interview met het Japanse Anan valt namelijk te lezen dat Hideo Kojima zijn toekomstige games wil laten evolueren in real-time. Gepaard aan die reactie denken we meteen aan een game genaamd ‘Boktai: The Sun is in Your Hand’ (ook door Kojima gemaakt), waarbij je aangemoedigd werd om in direct zonlicht te spelen door een lichtsensor die in de cartridge aanwezig was. Hoe meer zonlicht de sensor kreeg, des te makkelijker het was om vampiers te verslaan.

“Although my body is failing me, my creativity is not waning yet. Until my brain loses its creative power, I’ll continue to strive to create things. That’s my instinct, and that’s what I love to do.”

De bovenstaande quote doet alvast suggereren dat de ontwikkelaar nog lang niet klaar is met het maken van games op diens eigen unieke manier. Zolang zijn hersenen nog degelijk functioneren kunnen we alvast uitkijken naar de eerstvolgende titel die hij zal uitbrengen. De Director’s Cut van Death Stranding is alvast één van de games die we binnenkort mogen verwelkomen op de PS5.