Tijdens de PlayStation Showcase kregen we eindelijk weer nieuwe beelden te zien van God of War: Ragnarök, het vervolg op de klapper God of War uit 2018. Ragnarök moet ergens volgend jaar gaan lanceren en we zullen dus nog even moeten wachten, maar er zijn inmiddels weer wat details opgedoken.

Director Eric Williams van Santa Monica Studio is namelijk in gesprek gegaan met IGN, en de regisseur kon onder andere vertellen dat Atreus vindingrijker zal zijn tijdens de gevechten in Ragnarök. Dit zal één van de vele manieren zijn waarop de combat is gegroeid, ten opzichte van het eerste deel. Daarbij hoopt men dat ze de speler “expressiviteit” kunnen bieden door hen meer keuze en controle te geven over Kratos’ uitrusting.

Omdat Atreus inmiddels wat volwassener is geworden, heeft hij tevens meer opties om Kratos te hulp te schieten. Hierdoor moest Santa Monica echter ook de vijanden slimmer maken, omdat je anders zo door de gevechten heen walst, aldus Williams.

“In Ragnarok, what we are trying to do specifically with Kratos, we’re trying to give a lot more expressiveness to the player. The way [Kratos and Atreus] link up, he’s grown up a little bit, so he’s got a lot more follow-ups and setups for Kratos. Creatures then obviously need to have tools to go against that, otherwise you’re going to destroy them. So creatures have new things that you’re going to need to think, ‘Oh, I might need to break them down with Atreus first, or do this with Kratos.’

There’s going to be a little bit more conversation with the enemies with all the new tools. But because you can have different tools, then you have different conversations, so you can kind of push them one way or that way.”