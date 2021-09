In 2018 maakten we kennis met Atreus in God of War, de zoon van Kratos en het werd na de game duidelijk dat het avontuur van het duo er nog lang niet op zit. Vorig jaar werd de nieuwe God of War al aangekondigd, maar vanavond hebben we ook daadwerkelijk de eerste beelden mogen aanschouwen.

Een trailer die veel bekende figuren de revue laat passeren, grof geweld niet schuwt en zelfs hier en daar wat gameplay toont. God of War: Ragnarok zit er nu echt aan te komen nu de eerste beelden zijn gedeeld, en het zal ook vast niet lang meer duren voordat we meer inhoudelijke details gaan horen.