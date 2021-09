De PlayStation 5 is enkel in het wit verkrijgbaar, hoewel een zwarte variant ook behoorlijk in trek zou zijn. Dat bleek wel uit de eerste reacties op de onthulling van de kleurstelling geruime tijd terug. Sony komt nu deels aan die vraag tegemoet, want ze hebben een zwarte Pulse 3D headset aangekondigd in navolging van de zwarte DualSense, die al even verkrijgbaar is.

De headset zal volgende maand verschijnen, maar een precieze releasedatum is echter nog niet bekend. Om beide producten goed te laten zien, is er een trailer uitgebracht en die kan je hieronder bekijken.