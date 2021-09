OlliOlli World, de aankomende game in de geliefde OlliOlli-franchise, zal met een framerate van maximaal 120 frames per seconde te spelen zijn op de PlayStation 5. Dit maakt Roll7 bekend via een bericht op het PlayStation Blog. Daarnaast zal de game draaien op een 4K resolutie.

Tevens heeft de ontwikkelaar een nieuwe biome onthuld: ‘Burntrock’. Dit is één van de vijf biomes in ‘Radlandia’. Burntrock is een woestijnachtige omgeving die bol staat van bijvoorbeeld enorme fossielen en het Burntrock Festival. Roll7 zegt dat Burntrock – ondanks dat het een woestijn is – bomvol karakter zit en dat het level gemaakt is om spelers nieuwe technieken te leren.

OlliOlli World lanceert later dit jaar voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.