Met enige regelmaat keren bekende sales terug in de PlayStation Store en dit keer is het de zogeheten ‘Double Discounts’ sale. Deze sale biedt korting op diverse games en als je PlayStation Plus abonnee bent, dan krijg je een dubbele korting waardoor je nog voordeliger uit bent.

Het totale aanbod omvat meer dan 500 games voor de PlayStation 4 en 5, waardoor het zeker de moeite waard is om even een kijkje te nemen. Je kunt de gehele sale hier in de PlayStation Store vinden en om een idee te krijgen van wat je zoal mag verwachten, hebben we hieronder een greep uit het aanbod.

De eerste ‘voor’ prijs is voor niet-abonnees, het bedrag daarachter is wat PlayStation Plus abonnees betalen

Mafia II: Definitive Edition – Van € 29,99 voor € 19,79 – € 9,59

Marvel’s Avengers – Van € 49,99 voor € 37,49 – € 24,99

Hitman II Gold Edition – Van € 99,99 voor € 57,99 – 15,99

Watch Dogs: Legion – Van € 69,99 voor € 48,99 – € 27,99

Dying Light: Platinum Edition – Van € 49,99 voor € 37,49 – € 24,99

Terminator: Resistance Enhanced – Van € 44,99 voor € 35,99 – € 26,99

Zombie Army 4: Dead War Super Deluxe Edition – Van € 79,99 voor € 57,59 – € 35,19

Darksiders III Blades & Whip Edition – Van € 99,99 voor € 59,99 – € 19,99

LEGO Batman 3: Beyond Gotham Premium Edition – Van € 29,99 voor € 21,59 – € 13,19

Assassin’s Creed: Valhalla – Van € 69,99 voor € 54,59 – € 39,19

