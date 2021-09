Logitech G heeft een nieuwe headset aangekondigd en het betreft hier de G435 Wireless Gaming Headset. Deze headset zal in drie kleurstellingen verschijnen tegen een adviesprijs van € 79,99. De releasedatum is nog niet bekend, maar de headset staat gepland voor oktober.

Een van de speerpunten van deze headset is, schrijft Logitech in het persbericht, dat het de lichtste headset is die ze ooit hebben gemaakt. Daarnaast is de headset voorzien van nieuwe functies, waaronder dual wireless modi en een beamforming microfoon. Dit zou de duurzaamheid ten goede moeten komen.

Het gewicht is slechts 165 gram en het doel daarvan is om de headset voor lange speelsessies zo comfortabel mogelijk aan te laten voelen. De headset zal te gebruiken zijn in combinatie met de PlayStation, pc, smartphone en andere apparaten. Om verbinding te maken dien je de bijgeleverde USB-adapter te gebruiken.

Voor mobiele apparaten kun je Bluetooth gebruiken en tot slot is de headset links en rechts voorzien van braille-indicatoren, waardoor het voor mensen met een visuele beperking duidelijker is welke kant ze vasthebben.