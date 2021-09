Niet iedereen is even blij dat de singleplayer campagne van Gran Turismo 7 een internetverbinding verplicht stelt. De bedenker van de serie, Kazunori Yamauchi, laat echter weten waarom dit een vereiste is.

GT Café en de mogelijkheid om je wagens van verschillende livery’s te voorzien, kan je niet tewerkstellen zonder een internetverbinding. De voornaamste reden dat je online moet zijn voor de campagne, is om valsspelen tegen te gaan. Savegames kunnen zo niet worden aangepast, waardoor je oneerlijke voordelen kunt krijgen.

“The requirement for the online connection isn’t specific to the Cafe per se. It’s just to prevent cheating overall from people trying to modify the save data, so that’s the reason for the online connection.”