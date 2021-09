WipEout is een geliefde franchise en veel spelers zouden dan ook graag een nieuw deel op de PlayStation consoles willen zien. Dit is al sinds 2017 niet meer gebeurd en het is nog maar de vraag of we een volwaardig deel zullen krijgen. Voor wie geen genoeg kan krijgen van de flitsende races, die kan zich nu wel verheugen op een nieuwe mobiele game.

In 2022 zal WipEout Rush richting iOS en Android komen en deze game brengt allerlei voertuigen uit de oude games met zich mee. WipEout Rush bevat een singleplayer campagne, waarin gespeeld wordt met kaarten. In de onderstaande video kan je een eerste indruk krijgen van deze mobiele game. Opvallend is wel dat de game nu al niet echt in de smaak lijkt te vallen. Zo heeft de onderstaande trailer al aardig wat dislikes ontvangen en dat kunnen er mogelijk nog meer worden.