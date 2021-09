In het debat controller of stuurwiel voor een racegame, verliest de controller eigenlijk altijd. De precisie die je met een racestuur kan bereiken is gewoonweg groter dan de precisie van de pookjes van een controller. Volgens Kazunori Yamauchi, de maker van Gran Turismo 7, is dit echter verleden tijd. De DualSense controller zou bij Gran Turismo 7 voor dezelfde precisie moeten zorgen.

Hij beschrijft de adaptieve triggers die de trillingen van de ABS nabootsen als een leuke gimmick, terwijl de precisie ervoor zorgt dat de controller nu evenveel zou kunnen als een stuurwiel. Verder deelde Yamauchi nog mee dat Gran Turismo 7 cross-play zal ondersteunen voor PS4- en PS5-gebruikers, terwijl het schademodelleringssysteem een verbeterde versie is van wat we zagen in GT Sport.

“Things like using the adaptive triggers for recreating the vibrations to the ABS when it’s working – gimmicks like that is one thing. What’s more important to me is the precision of the controls that the new controller allows.

Before there were things that you could only really do with a steering wheel controller, but now you should be able to do everything that you can do on a steering wheel controller with a DualSense controller.”