De bekende MX vs. ATV franchise zal weer terugkeren en wel op verschillende platformen. Tijdens de THQ Nordic Showcase maakte de uitgever bekend dat MX vs. ATV Legends in ontwikkeling is voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.

De aankondiging werd natuurlijk gedaan met een trailer en die kan je hieronder bekijken. Samen met de eerste beelden heeft de uitgever ook de eerste details bekendgemaakt en daaruit leren we dat de game is voorzien van een uitgebreide carrière modus. Alle andere details hieronder in het overzicht.