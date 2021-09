Afgelopen vrijdag organiseerde THQ Nordic ter ere van hun 10 jarige bestaan een heuse showcase, waarin ze in een half uur een aantal nieuwe games hebben aangekondigd. Hieronder vallen Destroy All Humans 2!, Jagged Alliance 3, SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake en meer.

Dit blijkt echter het topje van de ijsberg te zijn, want de uitgever heeft bij zijn studio’s maar liefst 42 titels in de maak. Een gedeelte was al aangekondigd en na de showcase zijn er nog 28 titels die in nevelen gehuld zijn. Wanneer we al deze games te zien krijgen is niet bekend, maar de uitgever zit overduidelijk niet stil.

In de afgelopen jaren heeft het bedrijf achter THQ Nordic, Embracer Group, enorm veel ontwikkelaars en IP’s opgekocht, waardoor ze over een rijk portfolio aan titels beschikken en dat maakt dat het langzamerhand een serieuze en grote speler aan het worden is tussen de andere gevestigde uitgevers.