Afgelopen vrijdag vierde uitgever THQ Nordic z’n tienjarige bestaan met een showcase. Dat leverde een aantal mooie aankondigingen op zoals Destroy All Humans! 2 Reprobed en Outcast 2: A New Beginning. Er was echter nog een aankondiging, die wat ondergesneeuwd is geraakt. Jagged Alliance 3 is namelijk in ontwikkeling voor de pc. De game is min of meer XCOM met huurlingen. De trailer kun je hieronder bekijken: