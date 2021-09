In 1999 verscheen Outcast en deze game werd destijds zeer goed ontvangen en geprezen. In 2017 kwam de game als remake opnieuw uit, maar dat pakte aanzienlijk minder goed uit. Zo beoordeelden we deze nieuwe editie met een erbarmelijk cijfer in onze review, check het hier.

Begin 2019 werd bekend dat THQ Nordic de rechten op de game had verworven en nu weten we voor welk doel: Outcast 2: A New Beginning. Deze game is zojuist aangekondigd bij de THQ Nordic Showcase en dat met een algemene trailer en een trailer die de wereld laat zien.

De game is in ontwikkeling voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Een releasedatum is nog niet bekendgemaakt.