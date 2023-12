THQ Nordic heeft via het officiële X-account van Outcast: A New Beginning aangekondigd dat het spel vanaf 15 maart 2024 beschikbaar zal zijn. Het spel zal dan worden uitgebracht op de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.

Hiermee komt er decennia later een vervolg op Outcast, die destijds erg goed beoordeeld werd. In 2017 verscheen er nog een remake, maar die was niet al te best. Die game was van Nacon, nu heeft THQ Nordic het stokje overgenomen.

Hoe dat uitpakt gaan we volgend jaar in maart zien.