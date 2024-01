Als je fan bent van Outcast – die in 1999 uitkwam voor de pc -, dan kan je op 15 maart aan de slag met een nieuw deel, namelijk Outcast: A New Beginning. Game Informer heeft het spel al even mogen spelen en heeft daar een kwartier durende gameplay video van gemaakt.

Outcast: A New Beginning is – zoals de titel al zegt – een nieuw begin voor de franchise. THQ Nordic hoopt dat dit de start zal zijn voor meerdere delen. Het is daarom noodzakelijk om meteen met deze game goed te scoren. De onderstaande gameplay video geeft je alvast een voorproefje van 15 minuten.