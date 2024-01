Dit jaar is het al 25 jaar geleden dat een kleine Belgische ontwikkelaar genaamd Appeal de game Outcast uitbracht, destijds een revolutionaire titel op grafisch gebied en de schaal van de wereld die je voor jouw kiezen kreeg. Nu, 25 jaar later, mag datzelfde Appeal hun game eindelijk van een vervolg gaan voorzien in de vorm van Outcast – A New Beginning.

De onderstaande trailer geeft ons alvast een voorproefje van wat er allemaal te vinden zal zijn op Adelpha. Prachtige omgevingen, vredelievende wezens en helaas ook wat minder goedwillende schepsels. Outcast – A New Beginning verschijnt op 15 maart aanstaande voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.