Volgende maand keert de Outcast franchise terug met een volledig nieuwe game. Deze game is de opvolger van Outcast die in 1999 verscheen en in 2017 een remake kreeg. Waar het origineel nog bejubeld werd, was de remake niet veel soeps. Maar nieuwe ronde, nieuwe kansen.

Outcast 2: A New Beginning is in de maak voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S. De release staat gepland voor 15 maart 2024, maar je kan al even met de game aan de slag gaan. Dit middels een demo die beschikbaar is in de PlayStation Store, Xbox Live Store en op steam.

Prima allemaal, maar om dat extra te belichten heeft THQ Nordic een nieuwe trailer uitgebracht. Deze trailer vertelt je waarom je de demo moet spelen… Je krijgt wat nieuwe beelden te zien en natuurlijk allerlei redenen te horen, al voelt dit ergens ook wat wanhopig. Niet?