THQ Nordic verkreeg in 2019 de rechten op het Outcast IP en werkt sindsdien aan Outcast: A New Beginning. In augustus dit jaar verscheen er een trailer waarin veel van de wereld getoond werd en ook kregen we een duidelijke indruk van de sfeer. Deze nieuwe trailer focust zich op een ander gedeelte van de game, namelijk de combat.

In Outcast: A New Beginning kan je aan de slag met verschillende modificaties voor jouw Modular Gun. Zo zijn er maar liefst 24 modules beschikbaar, die je in zes verschillende wapen slots kunt plaatsen, dus er zijn genoeg combinaties mogelijk.

Ook een schild is van de partij, die je zowel defensief als offensief kan gebruiken. Gebruik de jetpack om de juiste hoogte te bereiken of zet één van de vele Talan krachten in, die je verkrijgt door missies te voltooien. Het resultaat van dit alles? Check daarvoor de onderstaande trailer.