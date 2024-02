Het heeft 25 jaar geduurd, maar liefhebbers van Outcast kunnen dit jaar eindelijk aan de slag met een nieuw deel. Outcast: A New Beginning verschijnt op 15 maart en dan kunnen we ons onderdompelen in deze third-person shooter, die zich afspeelt in de verre uithoeken van het universum.

Wie nog twijfels heeft over een aanschaf van de game, kan nu de demo uitproberen. De demo is beschikbaar op alle platformen waarvoor de game uitkomt en geeft je een duidelijk voorproefje van het avontuur. Outcast: A New Beginning zal verschijnen voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.

De release van de demo gaat gepaard met een korte trailer die je hieronder kunt bekijken. Hierin zien we veel actie, verschillende soorten vijanden en het verkennen van de wereld met behulp van een jetpack.