Nadat de game eerder deze week al lekte, is Destroy All Humans! 2 Reprobed vanavond tijdens de THQ Nordic Showcase officieel aangekondigd. De game is in ontwikkeling voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.

Bij de aankondiging liet de uitgever een algemene trailer zien gevolgd door de eerste gameplaybeelden, check het hieronder. Wanneer de game precies uitkomt is op moment van schrijven nog niet bekend.