Het is al bijna een jaar geleden sinds Destroy All Humans! 2 – Reprobed werd aangekondigd tijdens de THQ Nordic Showcase, maar wachten hoeven we niet meer want de remake van Destroy All Humans! 2 is nu beschikbaar. Om dit te vieren heeft THQ Nordic een launch trailer voor het spel uitgebracht.

In de afgelopen weken deelde THQ Nordic al wat informatie over het spel, zo werden de antagonisten geïntroduceerd, wapens getoond en men liet weten dat het spel volledig speelbaar is in splitscreen coöp.

Destroy All Humans! 2 – Reprobed is nu beschikbaar voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Binnenkort mag je van ons nog een review verwachten.