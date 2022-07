Eerder deze maand liet uitgever THQ Nordic weten dat Destroy All Humans! 2: Reprobed geheel in split-screen coöp te spelen is, iets wat tegenwoordig helemaal niet meer vanzelfsprekend is. Om de anticipatie voor de aankomende remake wat op te voeren, heeft THQ vandaag een nieuwe trailer uitgebracht die in het teken staat van het dodelijke arsenaal dat je vanaf 30 augustus tot je beschikking zal hebben.

Revolvers en mitrailleurs? Weg ermee! In Destroy All Humans! 2: Reprobed heb je veel vetter wapentuig tot je beschikking. Denk aan een wapen genaamd Meteor Strike, dat zoals de naam al suggereert, een meteorenregen op jouw doelwit laat neerstorten. Dat is echter niet alles, zo zul je ook gebruik kunnen maken van de Dislocator, Disintegrator en de Burrow Beast.

Ook Crypto’s vliegende schotel mag genieten van de nodige nieuwe snufjes, denk aan een Quantum Deconstructor, Anti-Gravfield en de Surpmaster V8. Genoeg manieren dus om de mensheid op een creatieve manier uit te roeien.

Destroy All Humans! 2: Reprobed komt op 30 augustus uit voor de PS5, Xbox Series X|S en pc. Je kan de nieuwe wapen trailer hieronder bekijken.