Destroy All Humans! 2 – Reprobed is nu enige tijd verkrijgbaar en hoewel de game zeker leuk is, kent het ook nog wat issues zoals Wim aanstipte in zijn review. Mocht je tot op heden over een aanschaf hebben zitten twijfelen, dan kan je nu de game even uitproberen.

Er is namelijk een demo van de game uitgebracht in de PlayStation Store en op de Xbox Marketplace. De demo komt zonder beperking qua tijd, maar is qua content natuurlijk beperkt in omvang. Mocht je interesse hebben, dan kan je hier voor de PlayStation 5 demo terecht, hier voor de Xbox Series X|S demo.