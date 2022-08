Eind deze maand kunnen we zoals vanouds weer de mensheid het leven zuur maken als Crypto, een buitenaards wezen dat het niet zo heeft op onze soort. In dit vervolg is de mens echter niet de enige vijand waar je het tegen zal opnemen. Je komt namelijk ook de monsterlijke Blisk tegen, die onze planeet proberen te veroveren en zo dus rechtstreeks in het vaarwater van de Furon – Crypto’s soort – terechtkomen. In Destroy All Humans! 2 Reprobed zal je dus op twee fronten moeten strijden. De onderstaande trailer toont meer. Enjoy!