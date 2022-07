We zullen nog ruim een maandje moeten wachten, maar vanaf 30 augustus is Destroy All Humans! 2: Reprobed dan eindelijk verkrijgbaar. De remake van de gelijknamige cultklassieker liet eerder al de verschillende wapens zien, maar uitgever THQ Nordic en ontwikkelaar Black Forest Games zijn nu teruggekeerd met een nieuwe trailer.

De beelden hieronder tonen namelijk de diverse, kleurrijke locaties van dit tweede deel. Plekken zoals Bay City, Albion, Takoshima en Solaris zullen allen hun opwachting maken. Uiteraard zul je op deze locaties de levens van de lokale bevolking zuur moeten maken.

Zoals gezegd lanceert Destroy All Humans! 2: Reprobed eind augustus voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. De vorige generatie consoles wordt – zoals eerder aangekondigd – definitief overgeslagen.