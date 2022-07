Als games tegenwoordig coöp ondersteunen, is dat heel vaak alleen online mogelijk. Couch coöp lijkt dan ook steeds meer naar de achtergrond te verdwijnen, maar dat is niet het geval met Destroy All Humans! 2: Reprobed.

THQ Nordic heeft een nieuwe trailer beschikbaar gesteld en die focust zich speciaal op de mogelijkheid om de volledige campagne in split-screen coöp te spelen. Dus ben je op zoek naar een game die je samen met een vriend of vriendin op de bank kunt spelen, dan is Destroy All Humans! 2: Reprobed wellicht iets voor jou.

Je hoeft ook niet heel lang meer te wachten op deze titel, want de releasedatum is 30 augustus 2022. De desbetreffende trailer kan je hieronder bekijken.