Op 8 oktober verschijnt de Nintendo Switch OLED en in voorbereiding op die release heeft Nintendo vorige week in Europa een prijsverlaging doorgevoerd op de normale Switch editie. Daarnaast hebben ze het nieuwe model nu in Japan voor het eerst ter display beschikbaar gesteld, zodat men de handheld in levende lijve kan bekijken.

Het vernieuwde model met OLED scherm is te zien in de Nintendo Store te Tokio en daar zijn natuurlijk foto’s van gemaakt. Hoewel deze foto’s de beeldkwaliteit van de handheld zelf niet goed laten zien, is het natuurlijk wel mooi om de handheld in het ‘echt’ te zien in plaats van in promotionele video’s en foto’s.