Project Deluge heeft nogmaals 500 prototypes en vroege builds van Xbox en Dreamcast titels gearchiveerd. Afgelopen maart had men nog zo’n 700 prototypes van PlayStation 2 titels bewaard, waaronder vroege builds van Shadow of the Colossus en God Hand. De initiatiefnemers achter het project – The Hidden Palace – zeggen dat ze de prototypes verkregen hebben via verzamelaars, ontwikkelaars en media outlets die inmiddels gesloten zijn.

Van de 500 titels bestaat het leeuwendeel uit Xbox games, zo’n 350 stuks. De dump bevat onder meer vroege builds van Area 51, Ninja Gaiden Black en Destroy All Humans! Voor de Dreamcast zijn er prototypes opgeduikeld van bijvoorbeeld Quake III: Arena, Crazy Taxi en The Legacy of Kain: Soul Reaver.

Via de website van The Hidden Palace zijn de bestanden beschikbaar gesteld, zodat je zelf kunt kijken hoe deze games speelden voordat ze speelbaar waren voor het publiek.