Pokémon Unite is vanaf vandaag beschikbaar voor smartphones, zo laat Pokémon UK weten via Twitter. Je kunt de MOBA op zowel iOS als Android telefoons spelen en het is eveneens mogelijk om via cross-play de strijd aan te gaan met spelers op de Nintendo Switch.

Daarnaast is er vandaag een nieuwe patch gelanceerd die een aantal bugs moet oplossen, een selectie Pokémon balanceert en nieuwe Missions en Holowear toevoegt. Ten slotte is er een trailer vrijgegeven, die de launch van Pokémon Unite op smartphones uitgebreid viert.