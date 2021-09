Er gaan al even geruchten dat Nintendo van plan is om een nieuwe Nintendo Direct uit te zenden in september en dat is nu officieel een feit. Het bedrijf laat weten dat ze een nieuwe uitzending gepland hebben staan in de nacht van donderdag op vrijdag.

Morgenavond om 00.00 uur gaat de nieuwe uitzending van start en deze duurt 40 minuten. Tijdens de uitzending ligt de focus voornamelijk op de Nintendo Switch-games die deze winter uitgebracht zullen worden.

De livestream zal via verschillende kanalen te volgen zijn en natuurlijk ook hier op PlaySense.