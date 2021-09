Net als iedere week heeft Rockstar Red Dead Online van nieuwe content voorzien en dit keer zijn de vingervlugge gamers aan de beurt. Heb je altijd de kleptomaan willen uithangen en er voor beloond willen worden? Let dan zeker even op, want deze week zijn de dieven aan de beurt in Red Dead Online.

Zo krijg je dubbel RDO$ en XP als je het beruchte juweel ‘Ember of the East Opportunity’ weet te stelen. Verder komen niet alleen dieven aan hun trekken deze week. Zo zijn ook de Blood Money Contracts twee keer zoveel waard. We hebben de beloningen van deze week voor je op een rijtje gezet, die je hieronder in het overzicht kunt checken.

Twee keer zoveel RDO$ en XP voor Ember of the East Opportunity

Dubbele RDO$ en XP voor het aangaan van The Bluewater Contract en The Cornwall Contract

Gratis vest en XP-beloningen voor het voltooien van een Blood Money Contract

Extra kapitaal beschikbaar tijdens alle Blood Money Contracts

Bonus kapitaal voor het voltooien van een Clearing House Crime, en voor alle spelers op basis van de geregistreerde rangorde aan het einde van 27 september

Posse-leden die groepsactiviteiten voltooien ontvangen 30 procent XP-boost

Fast Travel is de hele week gratis te gebruiken

Voordelen van Quick Draw Club No.3, zoals het Rustic Bagshot Knife, kun je tot 4 oktober verdienen. Als je alle vier de onderdelen van The Quick Draw Club koopt, krijg je de aankomende Halloween Pass No.2 gratis.

Verder kent deze week de gebruikelijke kortingen en dit keer is het met name voor de revolverhelden onder ons interessant. Zo krijg je allereerst 40% korting op alle onvoorbereide holsters en 30% korting op revolvers. Verder krijg je nog 30% korting op alle jassen en een selectie aan vaardighedenpamfletten.

Tot slot krijg je als Prime Gaming gebruiker nog wat extra voordelen aangeboden. Als je jouw Social Club-account voor 28 september linkt, dan ontvang je een gratis brochure over vitalismestudies en 50% korting op een item met een gevestigde of vooraanstaande naturalistische rol naar keuze.