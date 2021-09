Review | Nothing ear (1) – Het is haast een fenomeen te noemen. Een nieuw merk verschijnt uit het niets op de markt, en daarvan zijn de in-eartjes meteen al niet aan te slepen. Hoewel niet zonder reden, want Carl Pei, co-founder van OnePlus, heeft het nieuwe bedrijf Nothing opgericht. De Nothing ear (1) waren uitverkocht voordat men er überhaupt vanaf wist. Hoewel niet per se bedoeld voor gaming, is het niet verkeerd om hiernaar te kijken. Mensen spelen immers games op hun mobiel, maar willen ook wel eens van videocontent genieten en een muziekje luisteren. De Nothing ear (1) ziet er vooral opmerkelijk uit en wij waren simpelweg nieuwsgierig naar deze betaalbare in-eartjes en zodoende bij dezen de review.

Ze zien er bijzonder uit

Het valt niet te ontkennen dat het design van de Nothing ear (1) erg opmerkelijk is. De transparante look geeft een rauw imago aan de in-ears. Wit met zwart zijn de hoofdtonen en op links en rechts vind je een witte of rode punt (audio links/rechts). Aan de binnenkant kan je mooi de chip layout zien van de in-ears door het transparante plastic. Qua design heeft Nothing dit mooi op orde. Ook het doosje dat je erbij krijgt is in dezelfde stijl ontworpen. Half doorzichtig en half gevuld met wit plastic, waar je de in-ears in kunt leggen. Het doosje bevat namelijk een accu, waarmee je de in-ears kunt opladen. Hiermee kun je de ear (1) voor 34 uur opladen, terwijl de in-ears zelf rond de 5 uur luisterplezier leveren.

Dat is een mooie prestatie en gezien de case niet al te groot is, past het prima in je broekzak. De case kan je opladen via USB-C wat een mooie bijkomstigheid is en het totaalplaatje erg verzorgd doet overkomen. De ear (1) heeft trouwens ook redelijke noise cancellation. Dit kan je gemakkelijk aan- of uitzetten, maar ook heb je de optie dat je bewust omgevingsgeluid doorlaat (mocht je bijvoorbeeld op de fiets zitten en op auto’s willen letten). Zo lijkt er aan alles wel gedacht te zijn met de Nothing ear (1), want ook krijg je nog drie setjes oordoppen, zodat iedereen ze in kan doen met een maat die past. Hoe dan ook, bij het uitpakken van deze set voelt het echt aan alsof je een cadeautje uitpakt.

Indrukwekkend

Je zou denken, met al die hype, die in-eartjes moeten iets kunnen klaarspelen, toch? Nothing heeft absoluut iets moois in handen. Niet alleen het design is goed, maar ook qua geluid zijn de ear (1) erg fijn om naar te luisteren. De middentonen zijn zuiver, de hogere tonen zijn netjes afgesteld terwijl je met de lagere tonen altijd een mooie volle presentatie hebt. Gebalanceerd, maar niet saai. Het zijn de middentonen die het meeste zorgen voor erg zuiver geluid. De treble is in deze een tandje hoger (als niet te), waardoor je geluidssignatuur wat kouder is. Dit past overigens wel goed bij de looks. Opvallend is de ruimtelijkheid van de ear (1), de soundstage is erg goed, zeker voor in-ears. Dus qua geluid heb je een mooie ruime presentatie, waarbij het erg mooi is om naar te luisteren.

Via de app van de ear (1) heb je nog de mogelijkheid om enkele presets in te stellen. Denk aan het behouden van een gebalanceerde optie, maar ook de treble meer naar voren laten komen of juist een profiel kiezen dat de bass meer boost. Hoewel de treble de boel wat scheller laat klinken, heeft Nothing een mooie preset voor de bass liefhebbers, deze klinkt wel goed en mooi vol, zonder dat de zuiverheid van de in-ears er te veel onder gaat lijden. Het is alleen wel jammer dat je niet een uitgebreide equalizer voorgeschoteld krijgt om nog meer te sleutelen aan de instellingen.

Redelijke opties

Hoewel een equalizer ontbreekt om precies naar jouw smaak de in-ears in te stellen, kan je wel van andere opties gebruikmaken. De ear (1) kan je op een zeer fijne manier bedienen met de touch controls, op beide in ear sticks. Een dubbele tik om je muziek te pauzeren of te hervatten, drie keer tikken voor een ander nummer, omhoog en omlaag swipen voor meer of minder volume en dan heb je ook nog gestures om je noise cancellation in te stellen. Via de app kan je instellen of je eventueel andere soort gestures wilt gebruiken per functie. Natuurlijk heb je ook de mogelijkheid om in te stellen of je beide earbuds wilt gebruiken voor controle of maar een enkele kant.

Een paar kanttekeningen

Er zijn een paar kanttekeningen bij de ear (1). Zo heeft de Bluetooth geen aptX-LL codec, waardoor je bij het gebruik van gaming wat lag ondervindt in het geluid. Niet heel gek, de in-ears zijn niet bedoeld voor gaming, maar het zou een mooi extraatje zijn geweest. Daarbij is de ANC niet de allerbeste, waardoor je soms net iets teveel geluid om je heen kunt horen, wat je niet zou willen. Gelukkig is de Android Fast Pair een toffe functie, want met een knip in de vingers ben je volledig up & running om van je ear (1) te genieten. Het is geen high-end product, maar wat je voor € 99,- krijgt is erg goed.