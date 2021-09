Hoewel fans ongetwijfeld met smart wachten op een derde Titanfall game, heeft Respawn Entertainment ons uit deze droom geholpen. “There’s nothing there”, liet de ontwikkelaar weten. Daarmee lijkt het erop dat er in elk geval voorlopig geen plannen zijn voor een derde game in de reeks.

Community coördinator Jason Garza kreeg tijdens een recente livestream de vraag of er nog nieuws is over Titanfall, waarop hij reageerde met dat ze momenteel té veel andere games in ontwikkeling hebben, waardoor er niks voor Titanfall in de pijplijn zit.

“Don’t get your hopes up, man. I’ve said this before. We don’t have anything in [the] works. There’s nothing. There’s nothing there. We’ve got too many other games in the works right now.”

Begrijpelijk is dat deze uitspraak veel dislikes en comments ontving op YouTube, waaruit wel blijkt hoe teleurgesteld fans zijn.

Het is aannemelijk dat veel aandacht voornamelijk gericht is op de succesvolle Battle Royale Apex Legends en mogelijk hebben ze ook een nieuw Star Wars project in de maak. Wel had Jason nog enig goed nieuws te melden, hij liet weten dat ze nog altijd aan de Titanfall games werken om ze goed speelbaar te houden.

Recent hebben de games namelijk langdurig last gehad van hackers en DDoS attacks, waardoor de games soms voor lange tijd niet speelbaar waren. Dat is echter opgelost. Ondanks dit alles gaan er overigens nog steeds geruchten rond die zouden suggereren dat er wel degelijk een Titanfall 3 in de maak is. Wat denken jullie?