Apple pakt op elke verkoop in de Apple Store 30% van de transactie en met een game als Fortnite gaat het al snel om enorme bedragen. Epic Games had vorig jaar weinig zin om een fors percentage aan Apple af te dragen en vond een manier om V-Bucks buiten de Apple Store om te verkopen aan spelers van de game op iOS. Dat was tegen het zere been van Apple, die Fortnite uit de App Store haalde.

Dat was het startpunt van een lange juridische strijd, waar beide partijen in verwikkeld zijn geraakt en de uiteindelijke conclusie is dat de rechter Apple op veel punten in het gelijk heeft gesteld. Daarmee is de kous af zou je denken en kan men volgens opgehelderde voorwaarden die bevestigd zijn door de rechter weer met elkaar in zee gaan, maar dat pakt helaas voor Epic Games niet goed uit.

De techfabrikant heeft namelijk aan Epic Games te kennen gegeven dat ze het Fortnite developer account niet opnieuw open zullen stellen totdat het gehele beroepsproces voorbij is. En dat is nogal een domper, want dit kan tot vijf jaar duren en dat betekent automatisch ook dat Fortnite de komende jaren onbeschikbaar zal zijn op Apple apparaten.