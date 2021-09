Het is eindelijk zover. Lord of the Rings: Rise to War is beschikbaar om op je mobiel naar keuze te downloaden. De game van NetEase laat je toe om te kiezen uit een van de facties, zoals Gondor, Rohan, Lothlorien, Erebor, Mordor, Isengard en meer om de machtigste van Midden-Aarde te worden.

De strategie game is hier te downloaden voor Android toestellen, hier voor iOS apparaten en mocht je de game binnen willen halen via de Galaxy Store, dan kan dat hier. Gebaseerd op de verhalen van J.R.R. Tolkien kun je in deze RTS de sferen van de boeken en films weer herleven. Hieronder nog een trailer om het te vieren.