Naast dat Battlefield dit najaar uitkomt voor consoles, is ook Battlefield Mobile in ontwikkeling. Om die game te testen, is er een alpha test online gegaan in Indonesië en de Filipijnen en de beelden daarvan zijn nu online gegaan.

In de alpha is enkel de Grand Bazaar map speelbaar en dat in de bekende Conquest modus. Gezegd mag worden is dat het er indrukwekkend uitziet, dus check zeker de onderstaande video’s even om een goede indruk te krijgen.

De release van Battlefield Mobile staat gepland voor 2022 en EA is van plan om de alpha test op korte termijn naar meer landen uit te rollen. Je kunt je hiervoor registreren zodra de game in de lokale Google Play Store opduikt

Er wordt geen garantie op toegang gegeven, aangezien de plekken beperkt zijn.