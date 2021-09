Eerder waaide het gerucht al door de gangen dat er een nieuwe Castlevania collectie in de maak zou zijn en wat blijkt: Castlevania Advance Collection bestaat echt én is nu verkrijgbaar op verschillende platformen.

Castlevania Advance Collection is een heuse collectie van vier eerdere games uit de franchise: Castlevania: Circle of the Moon, Castlevania: Aria of Sorrow, Castlevania: Harmony of Dissonance en Castlevania: Dracula X. Je kan bij elke game kiezen welke versie je speelt – de Europese, Amerikaanse of Japanse -, er is een hoop behind-the-scenes content bijgesloten en je kan de soundtrack van de games ook apart beluisteren. Dit alles voor de prijs van €19.99 op de PS4, Xbox One, Switch en pc.

Bekijk een trailer hieronder.